Мирошник: США и ЕС будут тянуть конфликт на Украине, получая деньги из сферы ВПК

Мирошник рассказал, почему США и ЕС выгодно затягивание украинского конфликта Мирошник: США и ЕС будут тянуть конфликт на Украине, получая деньги из сферы ВПК

Москва3 авг Вести.Соединенные Штаты и Евросоюз (ЕС) за время украинского кризиса смогли наработать технологии зарабатывания денег на сфере военно-промышленного комплекса (ВПК), поэтому им выгодно затягивать конфликт.

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник агентству ТАСС.

В верхушке Европейского союза, в верхушке Соединенных Штатов идет борьба за деньги, за распределение бюджета. Сейчас вот наметилось направление ВПК. В направлении ВПК сегодня многократно увеличилось количество вливаний денег. И сознательно поддерживается этот фон, чтобы этот поток не прекращался или продолжался как можно дольше. На этом могут зарабатывать свои миллиарды, сотни миллиардов какие-то военные концерны, которые неслучайны совершенно сказал Мирошник

Ранее политолог Алекс Крайнер рассказал, что капитуляция Украины будет означать обнуление всех ее займов и облигаций, которыми владеют иностранные кредиторы, поэтому Западу необходимо продолжение боевых действий.

Кроме того, ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) Артур Демчук до этого рассказал, что США выгодно продолжение военных действий на Украине, чтобы измотать Россию, а после завершения конфликта восстановить экономические отношения с РФ на более выгодных для себя условиях.