Москва2 авгВести.Действующая администрация Соединенных Штатов Америки рассматривает украинский и иранский конфликты "через призму близящихся выборов", и ей нужны яркие победы. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник.
Конечно, Дональду Трампу нужны быстрые, короткие, яркие победы. Он бы очень хотел их найти. Поэтому он мечется с одной поляны на другую, пытаясь максимально набрать вот эти баллы, которые позволили бы ему подкупить электоратсказал посол
Мирошник также отметил, что Соединенные Штаты в вопросе украинского конфликта остаются заложниками давления со стороны Евросоюза и своей же политики, которая не дает отказаться от сотрудничества с Европой.
Ранее Мирошник рассказал о "мотивации" США участвовать в урегулировании конфликта на Украине.