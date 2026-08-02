Мирошник: Трампу нужны яркие победы и он "мечется с одной поляны на другую" Мирошник считает, что администрации США перед выборами нужны яркие победы

Москва2 авг Вести.Действующая администрация Соединенных Штатов Америки рассматривает украинский и иранский конфликты "через призму близящихся выборов", и ей нужны яркие победы. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник.

Конечно, Дональду Трампу нужны быстрые, короткие, яркие победы. Он бы очень хотел их найти. Поэтому он мечется с одной поляны на другую, пытаясь максимально набрать вот эти баллы, которые позволили бы ему подкупить электорат сказал посол

Мирошник также отметил, что Соединенные Штаты в вопросе украинского конфликта остаются заложниками давления со стороны Евросоюза и своей же политики, которая не дает отказаться от сотрудничества с Европой.

Ранее Мирошник рассказал о "мотивации" США участвовать в урегулировании конфликта на Украине.