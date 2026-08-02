Мирошник указал на давление на США со стороны ЕС в вопросе украинского конфликта МИД РФ: США в вопросе Украины являются заложниками давления ЕС и своей политики

Москва2 авг Вести.Соединенные Штаты в вопросе украинского конфликта остаются заложниками давления со стороны Евросоюза (ЕС) и своей же политики, которая не дает отказаться от сотрудничества с Европой.

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник агентству ТАСС.

Логично было бы, если бы Соединенные Штаты отстроились от этого конфликта и сказали: "Нам интересны экономические проекты с Россией, и мы намерены делать то, что выгодно и одной, и другой стороне". Но пока это все категорически не нравится европейцам. Они предпринимают просто колоссальные усилия для того, чтобы не выпустить Соединенные Штаты из вот этой парадигмы участия в российско-украинском конфликте. … Сейчас американцы в каких-то вопросах остаются заложниками этой политики. Они не могут полностью отказаться от европейцев и не могут кардинально поменять ее ради того, чтобы урегулировать ситуацию на Украине рассказал посол

При этом ранее он заявил, что США подходят к процессу урегулирования конфликта на Украине, руководствуясь исключительно собственными интересами. Дипломат также заявил, что внешняя политика для американцев – шахматная партия, в которой они стремятся к получению прибыли.