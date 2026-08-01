Мирошник: США в процессе урегулирования на Украине волнуют только свои интересы

Мирошник рассказал о "мотивации" США участвовать в урегулировании на Украине Мирошник: США в процессе урегулирования на Украине волнуют только свои интересы

Москва1 авг Вести.США подходят к процессу урегулирования конфликта на Украине, руководствуясь исключительно собственными интересами, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Американцы будут участвовать в процессе урегулирования исключительно с точки зрения собственных возможностей и собственных интересов. И один из интересов – это, конечно же, подтверждение своей доминанты, подтверждение того, что они являются гегемонами и могут повлиять на реализацию урегулирования сказал он

Мирошник напомнил о заявлениях президента США Дональда Трампа, который неоднократно утверждал, что "завершил восемь конфликтов".

Однако если эти конфликты вновь возникнут, то Вашингтон готов "зачесть их еще раз", отметил посол.

Это никоим образом не смущает американское руководство, наоборот, идет продолжение, такой TikTok: короткими сериями происходят эпизоды, в которых американцы участвуют, но каждая из этих серий ведет к получению именно прибыли, подтверждению гегемонии сказал Мирошник

Дипломат также заявил, что внешняя политика для американцев – шахматная партия, в которой они стремятся к получению прибыли.