Москва15 июлВести.Москва получает от Вашингтона сигналы, что он готов продолжить посреднические усилия по урегулированию украинского конфликта после того, как США станут свободнее от собственных проблем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он отметил, что в настоящий момент ситуация в зоне Персидского залива перешла в фазу деградации, поэтому американским властям сейчас не до украинских вопросов.
Мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы, после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать содействие в плане украинского урегулированиясказал Песков в беседе с журналистами
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о планах США ликвидировать весь военный потенциал Ирана в Ормузе.