Песков рассказал о сигналах от США по украинскому урегулированию

Песков рассказал о сигналах от США по урегулированию на Украине Песков рассказал о сигналах от США по украинскому урегулированию

Москва15 июл Вести.Москва получает от Вашингтона сигналы, что он готов продолжить посреднические усилия по урегулированию украинского конфликта после того, как США станут свободнее от собственных проблем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он отметил, что в настоящий момент ситуация в зоне Персидского залива перешла в фазу деградации, поэтому американским властям сейчас не до украинских вопросов.

Мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы, после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать содействие в плане украинского урегулирования сказал Песков в беседе с журналистами

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о планах США ликвидировать весь военный потенциал Ирана в Ормузе.