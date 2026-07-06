Москва6 июлВести.Переговоры РФ с США по украинскому вопросу гораздо перспективнее, чем с Европой. Об этом в интервью "Соловьёв Live" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник", сообщает ИС "Вести".
Если говорить о возможности диалога, то понятно, что американский трек при всех его казусах, при всей его неоднозначности, гораздо более перспективный, нежели трек потенциальных переговоров с Европойсказал он
На данный момент переговорный процесс с европейской стороной сводился к их ультимативным заявлениям.
До сегодняшнего дня нет ни одного проекта мирного урегулирования со стороны Европы. То, что они выдают как предложения о мире, это ультиматумы. Ультиматумы жесткие, наглые, не учитывающие интересы России, поэтому их в принципе нет смысла обсуждать и рассматриватьзаявил Родион Мирошник
Дипломат отметил, что нынешние настроения в "евротройке" являются реакционными.
Они абсолютно не хотят смириться с тем, что не получилось сломать Россию, не получилось ее задавить санкциями при всем массированном напряжении финансовых, промышленных и военных усилий. Манипулятором этих военных усилий становится Украина, это первый передовой бастион, который финансируется и снабжается вооружением. А во всем остальном-то не получилось. Поэтому сейчас Европа вынуждена перестраивать свою экономику на военный ладуказал дипломат