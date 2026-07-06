Мирошник: переговоры с США при всех их казусах перспективнее, чем с Европой

Мирошник назвал переговоры с США перспективнее, чем с Европой Мирошник: переговоры с США при всех их казусах перспективнее, чем с Европой

Москва6 июл Вести.Переговоры РФ с США по украинскому вопросу гораздо перспективнее, чем с Европой. Об этом в интервью "Соловьёв Live" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник", сообщает ИС "Вести".

Если говорить о возможности диалога, то понятно, что американский трек при всех его казусах, при всей его неоднозначности, гораздо более перспективный, нежели трек потенциальных переговоров с Европой сказал он

На данный момент переговорный процесс с европейской стороной сводился к их ультимативным заявлениям.

До сегодняшнего дня нет ни одного проекта мирного урегулирования со стороны Европы. То, что они выдают как предложения о мире, это ультиматумы. Ультиматумы жесткие, наглые, не учитывающие интересы России, поэтому их в принципе нет смысла обсуждать и рассматривать заявил Родион Мирошник

Дипломат отметил, что нынешние настроения в "евротройке" являются реакционными.