Москва5 июл Вести.Россия сохраняет открытость к мирным переговорам и предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем. Об этом Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также выразил надежду на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны посредников из Соединенных Штатов.

Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся. И в этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников заявил Песков

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.