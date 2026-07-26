Песков: реакция РФ на предложения по Украине зависит от соответствия интересам

Песков рассказал, как Москва отреагирует на новые предложения по Украине Песков: реакция РФ на предложения по Украине зависит от соответствия интересам

Москва26 июл Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова рассмотреть любые новые инициативы по урегулированию украинского конфликта, однако окончательное решение будет приниматься исключительно исходя из национальных интересов страны. Соответствующее заявление он сделал журналистам, комментируя возможные переговоры на международной арене.

По словам представителя Кремля, в Москве осведомлены о том, что в ближайшее время могут появиться новые мирные планы.

Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Это еще нужно узнать. Мы знаем, что Зеленский будет общаться в Америке с американцам сказал Песков

Он также подчеркнул, что Россия сохраняет рабочие каналы диалога с американскими переговорщиками и готова к обсуждению деталей.

Ну и со временем, наверное, какие-то формулы, предложения будут озвучены. Дальше все будет зависеть от того, насколько это соответствует нашим интересам резюмировал пресс-секретарь президента

Ранее Песков отметил, что Россия продолжит разъяснять свою позицию по Украине еще энергичнее.