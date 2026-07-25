Россия продолжит разъяснять свою позицию по Украине Песков: Россия с удвоенной энергией продолжит разъяснять позицию по Украине

Москва25 июл Вести.Россия с удвоенной энергией продолжит разъяснять позицию по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля обратил внимание на то, что партнеры России должны знать позицию Москвы по Украине.

Значит, мы недостаточно эффективно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией заявил Дмитрий Песков "Российской газете"

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Владимиром Путиным в Омске предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к Стамбульской формуле 2.0. Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер отреагировал на инициативу казахского коллеги. По его словам, Путин в ответ подробно рассказал о ходе спецоперации.