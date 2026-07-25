Москва25 июл Вести.Позиция казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева по украинской проблематике последовательна, но это не значит, что Москва с ней согласна. Об этом "Российской газете" сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан наш ближайший партнер, наш ближайший союзник сказал представитель Кремля

Ранее Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил заморозить украинский конфликт и вернуться к стамбульской формуле урегулирования​​​. В ответ российский лидер пообещал детально проинформировать коллегу о текущей обстановке в зоне специальной военной операции. Президент Казахстана отметил, что получает множество сигналов из Европы и США по украинскому вопросу.

Как отметил в субботу Песков, с учетом позиции Киева "как таковая заморозка" украинского конфликта невозможна.