Песков: для РФ главное условие конца конфликта на Украине – достижение целей

Песков заявил, что для России главное условие конца конфликта – достижение целей Песков: для РФ главное условие конца конфликта на Украине – достижение целей

Москва25 июл Вести.Главное условие для России в урегулировании конфликта на Украине – это достижение поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "заморозить" конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

Для нас есть главное условие - мы должны достичь своих целей сказал Песков журналистам

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 июля заявил, что Москва выступает за политический путь урегулирования конфликта на Украине, однако намерена добиться своих целей при любых обстоятельствах.