Москва25 июлВести.Главное условие для России в урегулировании конфликта на Украине – это достижение поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он прокомментировал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "заморозить" конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.
Для нас есть главное условие - мы должны достичь своих целейсказал Песков журналистам
Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 июля заявил, что Москва выступает за политический путь урегулирования конфликта на Украине, однако намерена добиться своих целей при любых обстоятельствах.