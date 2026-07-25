Токаев считает, что конфликт на Украине нужно заморозить Президент Казахстана высказался о необходимости заморозить конфликт на Украине

Москва25 июл Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал заморозить и остановить конфликт на Украине. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Омске.

Просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются, может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0 сказал Токаев

Глава Казахстана добавил, что есть уже опробованная мировая практика остановки подобных конфликтов

Я решил высказать свое скромное мнение именно сегодня, поскольку люди знают, что я собирался, планировал быть в Омске, знают о нашей встрече, просили передать, как выйти из ситуации. Никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон. Но, с другой стороны, может есть такой момент или возможность поставить на заморозку все это дело. Это апробированная в международной практике ситуация, прием. отметил Токаев

Встреча Путина и Токаева произошла 25 июля в рамках визита президента России в Омск.