Москва25 июлВести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал заморозить и остановить конфликт на Украине. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Омске.
Просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются, может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0сказал Токаев
Глава Казахстана добавил, что есть уже опробованная мировая практика остановки подобных конфликтов
Я решил высказать свое скромное мнение именно сегодня, поскольку люди знают, что я собирался, планировал быть в Омске, знают о нашей встрече, просили передать, как выйти из ситуации. Никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон. Но, с другой стороны, может есть такой момент или возможность поставить на заморозку все это дело. Это апробированная в международной практике ситуация, прием.отметил Токаев
Встреча Путина и Токаева произошла 25 июля в рамках визита президента России в Омск.