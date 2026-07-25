Путин и Токаев обсудили ситуацию на Украине и стратегическое сотрудничество

Токаев предложил Путину новый мирный план Путин и Токаев обсудили ситуацию на Украине и стратегическое сотрудничество

Москва25 июл Вести.На полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Лидеры обсудили ситуацию на Украине, а Токаев выступил с инициативой, касающейся путей прекращения боевых действий.

Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира заявил Токаев

В ответ Владимир Путин пообещал детально проинформировать коллегу о текущей обстановке в зоне специальной военной операции. Казахстанский лидер, в свою очередь, отметил, что получает множество сигналов из Европы и США по украинскому вопросу.

В ходе беседы президенты также уделили внимание состоянию экономического взаимодействия. Путин подчеркнул, что Москва и Астана активно сотрудничают на международных площадках, а товарооборот за первые пять месяцев текущего года вырос на 4% и достиг почти $29 млрд.

Отношения наши развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер сказал российский лидер, предложив "сверить часы" по работе в ОДКБ и ЕАЭС

Токаев подтвердил приверженность Казахстана союзническим отношениям с Россией.

Отдельным эпизодом встречи стало обращение Путина к истории семьи Токаева. Глава РФ напомнил, что Омск имеет особое значение для казахстанского президента.

Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича напомнил Путин

Затем лидеры выступили на пленарном заседании форума, где обсуждались перспективы формирования глобальной транспортно-логистической экосистемы. Путин отметил, что Россия и Казахстан идут в авангарде интеграционных процессов в ЕАЭС, а потенциал совместной работы в этом направлении "по-настоящему безграничен". В частности, активно развивается международный коридор "Север — Юг" — поставки по нему за пять месяцев выросли на 10%. Стороны планируют расширять географию беспилотных грузоперевозок, сеть трансграничных трасс и судоходное сообщение, а также запустить прямой авиарейс Оренбург — Алматы.