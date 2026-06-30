Путин и Токаев обсудили развитие стратегического партнерства РФ и Казахстана

Путин и Токаев обсудили вопросы развития стратегического партнерства Путин и Токаев обсудили развитие стратегического партнерства РФ и Казахстана

Москва30 июн Вести.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы президенты обсудили дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

В русле договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан в мае текущего года, рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества говорится в сообщении

Особое внимание лидеры уделили вопросам реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях.

Говоря о международной и региональной повестке дня, Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель, отметили в пресс-службе.

Ранее Токаев сообщил, что власти Казахстана намерены провести "капитальный ремонт" фундамента казахской государственности.