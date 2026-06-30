Москва30 июнВести.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе беседы президенты обсудили дальнейшее развитие отношений между двумя странами.
В русле договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан в мае текущего года, рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничестваговорится в сообщении
Особое внимание лидеры уделили вопросам реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях.
Говоря о международной и региональной повестке дня, Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель, отметили в пресс-службе.
Ранее Токаев сообщил, что власти Казахстана намерены провести "капитальный ремонт" фундамента казахской государственности.