Токаев анонсировал "капитальный ремонт" государственности в Казахстане Токаев: в Казахстане начинается "капитальный ремонт" государственности

Москва30 июн Вести.Власти Казахстана намерены провести "капитальный ремонт" фундамента казахской государственности. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По словам Токаева, с 1 июля в Казахстане будут осуществляться кардинальные меры по реформированию. Он указал, что не следует воспринимать это как административную реформу, поскольку для республики это новый этап в истории.

То есть, будут реализованы беспрецедентные изменения. Иными словами, мы намерены провести капитальный ремонт фундамента казахской государственности заявил лидер Казахстана в ходе выступления на совместном заседании палат парламента

Токаев отметил предстоящее качественное улучшение системы госуправления.

Это критически важная задача, требующая напряжения усилий всех сопричастных к этому делу лиц, представляющих государственную службу добавил он

С 1 июля в Казахстане вступает в силу новая Конституция, принятая в ходе референдума.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил Токаева за создание структуры по поддержке русского языка в Казахстане.