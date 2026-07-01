Токаев подписал закон об амнистии в день вступления в силу новой конституции

Токаев подписал закон об амнистии в связи с принятием новой конституции Токаев подписал закон об амнистии в день вступления в силу новой конституции

Москва1 июл Вести.Закон об амнистии в связи с принятием новой конституции республики подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает его пресс-служба.

Уточняется, что действие акта амнистии распространится на 15 295 человек. Покинуть места лишения свободы смогут 1 468 человек. Для остальных предусмотрено сокращение сроков наказания.

Главой государства подписан закон республики Казахстан "Об амнистии в связи с принятием новой конституции республики Казахстан сообщает пресс-служба президента

С 1 июля 2026 года в республике вступила в силу новая конституция Казахстана. Вместе с введением Курултая документ также предусматривает создание поста вице-президента и прочие нововведения. Ранее Токаев заявил, что страна переходит в новую эру своей истории.