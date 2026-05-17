Мировые лидеры поздравили президента Казахстана Токаева с 73-летием Лидеры ряда стран поздравили президента Казахстана Токаева с днем рождения

Москва17 мая Вести.Президенты и главы ряда стран поздравили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы республики.

В адрес президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и правительств, представителей международных организаций и дипломатических миссий. Поздравительные телеграммы на имя главы государства направили президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев говорится в сообщении

Среди тех, кто поздравил казахстанского лидера, были президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Сербии Александар Вучич, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, глава Италии Серджо Маттарелла, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Армении Ваагн Хачатурян и еще ряд других официальных лиц.

Помимо прочего, теплые пожелания Токаеву выразили известные политики и общественные деятели, представители интеллигенции и жители Казахстана.

17 мая Касым-Жомарту Токаеву исполняется 73 года. Он занимает пост президента Казахстана с 2019 года.