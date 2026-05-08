Токаев встретится с Путиным в ходе визита в Москву на День Победы

Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая Токаев встретится с Путиным в ходе визита в Москву на День Победы

Москва8 мая Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Айбек Смадияров в своем Telegram-канале.

По его словам, Кремль выразил удовлетворение в связи с соответствующим решением Токаева, а также назвал предстоящий рабочий визит президента Казахстана дружественным шагом.

Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 81-й годовщине Великой Победы написал Смадияров

Он добавил, что в рамках визита у Токаева запланирована отдельная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь казахстанского лидера уточнил, что главы государств планируют обсудить ключевые вопросы стратегического сотрудничества двух стран в преддверии визита Путина в Казахстан, запланированного на конец мая.

Ранее стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Москву, где примет участие в памятных акциях, посвященных Дню Победы.

До этого Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы. Среди прочих в российскую столицу приедут президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо.