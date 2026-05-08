Москва8 маяВести.Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 8 мая отбыл с рабочим визитом в город Москву. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.
Уточняется, что Мирзиёев примет участие в памятных акциях, посвященных Дню Победы.
Программой пребывания предусмотрено участие главы нашего государства в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы во Второй мировой войнеговорится в заявлении пресс-службы
Ранее сообщалось, что Мирзиёев не примет участие в праздновании 9 Мая в Москве.