Путин встретится с Мирзиёевым в Санкт-Петербурге 4 июня Ушаков: Путин 4 июня проведет встречу с Мирзиёевым

Москва2 июн Вести.Президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 4 июня, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что Мирзиёев прибудет в Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

В связи с участием президента Мирзиёева в форуме, естественно, будет проведена и двухсторонняя встреча. Она состоится вечером 4 июня в Константиновском дворце сказал Ушаков

Ранее Путин и Мирзиёев обсудили по телефону сотрудничество между Россией и Узбекистаном в разных сферах, а также планы контактов в ближайшее время.