Москва2 июнВести.Президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 4 июня, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что Мирзиёев прибудет в Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.
В связи с участием президента Мирзиёева в форуме, естественно, будет проведена и двухсторонняя встреча. Она состоится вечером 4 июня в Константиновском дворцесказал Ушаков
Ранее Путин и Мирзиёев обсудили по телефону сотрудничество между Россией и Узбекистаном в разных сферах, а также планы контактов в ближайшее время.