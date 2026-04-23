Москва23 апрВести.Президент РФ Владимир Путин 23 апреля проведет встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который прибудет в Москву с кратким рабочим визитом. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, переговоры станут важным событием для двусторонних отношений. Путин и Жапаров проведут отдельную беседу, после чего продолжат общение в формате рабочего обеда.
Ожидаем такое полноформатное длительное общение глав государствотметил Песков
Он добавил, что в течение дня Путин работает в Кремле, а на вечер у него запланированы закрытые встречи.
Ранее председатель парламента Киргизии Марлен Маматалиев рассказал о взаимоотношениях с Россией. По его словам, Бишкек ориентируется в своих действиях на Москву.