Шойгу: РФ уделяет особое внимание сотрудничеству с Киргизией по безопасности

Москва14 мая Вести.Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Киргизией в сфере безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече президента Киргизии Садыра Жапарова с секретарями Совбезов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Особое внимание уделяем сотрудничеству в сфере безопасности, как это предусмотрено Стратегией развития ШОС до 2035 года сказал Шойгу, чьи слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ

Секретарь Совбеза РФ сообщил, что планирует обсудить на встрече ряд практических инициатив, направленных на укрепление профильного взаимодействия. По его мнению, их реализация позволит еще больше укрепить авторитет организации на международной арене.

Также Сергей Шойгу передал Садыру Жапарову "дружеский привет и добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина", который высоко оценивает итоги переговоров с киргизским лидером в апреле в Москве.