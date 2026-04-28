Москва28 апр Вести.Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с главой военного ведомства Таджикистана Эмомали Собирзодой на полях совещания министров обороны стран–участниц ШОС в Бишкеке.

Министр обороны РФ в Бишкеке провел переговоры с главой военного ведомства Таджикистана говорится в сообщении Министерства обороны России

В ходе встречи Белоусов подчеркнул, что сотрудничество России и Таджикистана в оборонной сфере остается ключевым фактором обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии. Он отметил, что актуальность взаимодействия возрастает на фоне международной напряженности, включая ситуацию вокруг Ирана и обострение в других регионах мира.

Глава российского военного ведомства заявил, что Минобороны России оказывает содействие в оснащении и развитии вооруженных сил Таджикистана, а также делится боевым опытом. По его словам, Россия заинтересована в дальнейшем расширении всестороннего взаимодействия между оборонными структурами двух стран.

В свою очередь, министр обороны Таджикистана поблагодарил российскую сторону за поддержку и подчеркнул значительный потенциал двустороннего военного сотрудничества.

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база является гарантом безопасности в республике и всем центральноазиатском регионе.