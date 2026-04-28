Белоусов принял участие в совещании министров обороны государств ШОС Глава Минобороны РФ выступил на совещании министров обороны стран ШОС

Москва28 апр Вести.Во вторник, 28 апреля, в Бишкеке состоялось совещание глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки сказал Белоусов

Министр обороны России отметил, что за последние 25 лет с момента своего создания ШОС превратилась в мощное и уважаемое межгосударственное объединение на евразийском континенте.

Этому способствуют регулярные контакты по линии оборонных ведомств, а также наша общая цель – обеспечить стабильность и безопасность на пространстве ШОС отметил он

Он выразил признательность киргизским коллегам и лично министру обороны Киргизии генерал-майору Руслану Мукамбетову за теплый прием и безупречную подготовку сегодняшнего мероприятия.

На заседании министр обороны России отметил, что действия США и Запада подрывают основы глобальной системы безопасности.

Ранее сообщалось, что Белоусов проинспектировал Объединенную российскую военную базу в Киргизии.