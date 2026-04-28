Москва28 апрВести.Во вторник, 28 апреля, в Бишкеке состоялось совещание глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановкисказал Белоусов
Министр обороны России отметил, что за последние 25 лет с момента своего создания ШОС превратилась в мощное и уважаемое межгосударственное объединение на евразийском континенте.
Этому способствуют регулярные контакты по линии оборонных ведомств, а также наша общая цель – обеспечить стабильность и безопасность на пространстве ШОСотметил он
Он выразил признательность киргизским коллегам и лично министру обороны Киргизии генерал-майору Руслану Мукамбетову за теплый прием и безупречную подготовку сегодняшнего мероприятия.
На заседании министр обороны России отметил, что действия США и Запада подрывают основы глобальной системы безопасности.
Ранее сообщалось, что Белоусов проинспектировал Объединенную российскую военную базу в Киргизии.