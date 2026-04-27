Белоусов проинспектировал Объединенную российскую военную базу в Киргизии Белоусов проверил Объединенную российскую военную базу в Киргизии

Москва27 апр Вести.Министр обороны России Андрей Белоусов нанес рабочий визит в Киргизию, где проинспектировал объекты Объединенной российской военной базы, которая дислоцируется на территории республики.

База, о которой идет речь, совместно с ВС Киргизии обеспечивает защиту суверенитета и безопасности России и республики. 999-я гвардейская авиационная база (город Кант), входящая в ее состав, является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе визита Белоусова командир авиабазы доложил об особенностях выполнения поставленных задач в условиях современной военно-политической обстановки. Помимо этого, он рассказал об оснащении подразделений современными образцами вооружения и военной техники, а также о развитии инфраструктуры объекта.

Помимо этого, глава оборонного ведомства РФ проверил организацию боевой подготовки личного состава базы, осмотрел административную и жилую части объекта, посетил Александро-Невский храм, располагающийся на территории.

27 апреля стало известно, что министр обороны РФ прибыл в Киргизию.