Москва18 июн Вести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Север", на командном пункте он заслушал доклады о продвижении, сообщили в Минобороны РФ.

О продвижении бойцов "Севера" Белоусову доложил командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров.

Никифоров доложил министру обороны о продвижении войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника говорится в сообщении

После работы на командном пункте Белоусов наградил орденами Мужества отличившихся в боевых задачах военнослужащих "Севера".

В конце мая министр проинспектировал группировку войск "Восток", а также провел совещание на одном из пунктов управления. Белоусов заслушал доклады командования и офицеров о выполнении боевых задач.