Москва25 мая Вести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил группировку войск "Восток" и провел совещание на одном из пунктов управления. Об этом сообщили в Минобороны России.

Белоусов, как пояснили в российском военном ведомстве, заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач.

Там также отмечается, что командующий группировкой войск "Восток" генерал-полковник Андрей Иванаев доложил Белоусову о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов БПЛА к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки.