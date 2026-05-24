Зеленский потребовал от США и Европы решений после удара возмездия по Украине

Москва24 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Соединенных Штатов и европейских стран решений после удара возмездия Вооруженных сил России по объектам на Украине.

По его словам, важно не допустить, чтобы Украина осталась одна.

Нужны решения и от Соединенных Штатов Америки, и от Европы говорится в его публикации в Telegram-канале

В ночь на 22 мая киевский режим атаковал учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике. По последним данным МЧС РФ, число погибших возросло до 21. Еще 42 человека получили ранения. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны проработать варианты ответа на этот акт агрессии ВСУ.

24 мая в российском министерстве обороны заявили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар возмездия по целям на Украине, в том числе "Орешником". В ведомстве подчеркнули, что российские войска не планировали и не наносили удары по объектам украинской гражданской инфраструктуры.