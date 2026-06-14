Зеленский обратился к Западу по поводу российских ударов Зеленский запросил у Запада поддержку противовоздушной обороны

Москва14 июн Вести.Владимир Зеленский вновь потребовал от Запада помочь с укреплением обороны Украины из-за усиления российских атак. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, за прошедшую ночь Россия запустила по Украине 1 920 ударных беспилотников, 1 790 управляемых авиабомб и 17 ракет различных типов.

Мы ожидаем содержательных встреч с нашими партнерами. В первую очередь нам необходима поддержка противовоздушной обороны написал Зеленский

В воскресенье МО РФ сообщило, что российские военные поразили объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.