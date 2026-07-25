Зеленский после ударов ВС РФ потребовал от Запада оказывать поддержку быстрее

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Москва25 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от западных союзников быстрее оказывать поддержку Украине после ударов Вооруженных сил (ВС) РФ.

По его словам, приоритетом каждой международной встречи и каждого государственного учреждения являются системы ПВО.

Все, о чем мы договариваемся с партнерами, должно выполняться быстрее написал Зеленский в своем Telegram-канале

В ночь на 25 июля российские войска нанесли удар по порту Николаева, был поражен сухогруз, доставивший грузы для обеспечения нужд ВСУ.