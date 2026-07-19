Зеленский снова запросил у Запада системы ПВО и ракеты к ним

Зеленский признал масштаб удара ВС РФ по Киеву и попросил у Запада ПВО Зеленский снова запросил у Запада системы ПВО и ракеты к ним

Москва19 июл Вести.Нанесенный по Киеву в ночь на 19 июля ракетный удар стал одним из самых массированных и интенсивных за последнее время. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, к ликвидации последствий ударов привлечены более шести сотен спасателей. При этом Зеленский через свой Telegtram-канал вновь обратился к Западу за помощью.

Это была одна из самых массированных баллистических атак на Киев... Перехватчики нужны каждый день написал он

Киев регулярно жалуется на тотальный дефицит боеприпасов к западным системам ПВО. ВСУ стянуло к украинской столице почти все комплексы ЗРК Patriot американского производства, но они не смогли прикрыть столицу Украины. Более того, поставленные Киеву просроченные ракеты PAC стали падать после старта на городские постройки.

Минобороны России сообщило о поражении в Киеве ряда военных предприятий, занимающихся производством ракетных систем для ВСУ. ВС РФ также уничтожили в Киеве завод по производству снаряжения для ВСУ.

3 июля Зеленский в Киеве устроил истерику, публично заявив, что никаких ракетных производств на Украине вообще якобы нет.