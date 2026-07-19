ВС РФ ударили по заводам в Киеве, производящим компоненты для крылатых ракет ВС РФ ударила по заводам в Киеве, производящим компоненты для ракет "Фламинго"

Москва19 июл Вести.Российские военные в ходе ночного удара поразили находящиеся в Киеве предприятия "Радионикс" и "Артем", где производятся в том числе компоненты системы управления для крылатых ракет "Фламинго", сообщили в МО РФ.

По данным ведомства, в Киеве поражены агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс" и предприятие ракетно-космической промышленности "Спецоборонмаш"/ГАХК "Артем", производящие системы управления и компоненты к ним для крылатых ракет FР-5 "Фламинго", а также ракет FP-7, FP-9 и "Нептун-МД" и аналога зенитных управляемых ракет ЗРК С-300 (проект "Клон").

Ранее украинские СМИ сообщили, что по Киеву за ночь было запущено самое большое количество баллистических ракет за все время спецоперации. Он уточняли, что в течение 53 минут по украинской столице было запущено порядка 40 ракет.