Москва19 июл Вести.По Киеву в течение прошедшей ночи запустили самое большое количество баллистических ракет за все время специальной военной операции. Об этом пишут украинские СМИ.

По информации журналистов, по столице Украины было выпущено около 40 ракет в течение 53 минут.

Такие данные подтверждает в том числе мониторинговый ресурс Monitorwar. Как уточнили аналитики, удары по Киеву наносились с применением оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" и гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон".

Ранее стало известно, что в Киеве произошла серия взрывов. Сообщалось, что в Киевской области и ряде других регионов Украины сработали сирены воздушной тревоги.