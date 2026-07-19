В Киеве прогремели множественные взрывы после воздушной тревоги

В Киеве произошли множественные взрывы В Киеве прогремели множественные взрывы после воздушной тревоги

Москва19 июл Вести.В украинской столице произошла серия взрывов, сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.

По данным национального ресурса по оповещению населения, в Киевской области и ряде других регионов Украины сработали сирены воздушной тревоги.

В Киеве снова раздаются взрывы отмечается в публикации

Информацию дополнил столичный мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.

В публикации указывается, что взрывы были зафиксированы в Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Деснянском и Святошинском районах города. Возле одного из торговых центров вспыхнул пожар.

Ранее в украинских Одессе и Сумах прогремело несколько взрывов.