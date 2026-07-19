Москва19 июлВести.В украинской столице произошла серия взрывов, сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.
По данным национального ресурса по оповещению населения, в Киевской области и ряде других регионов Украины сработали сирены воздушной тревоги.
В Киеве снова раздаются взрывыотмечается в публикации
Информацию дополнил столичный мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.
В публикации указывается, что взрывы были зафиксированы в Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Деснянском и Святошинском районах города. Возле одного из торговых центров вспыхнул пожар.
Ранее в украинских Одессе и Сумах прогремело несколько взрывов.