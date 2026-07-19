В Одессе и Сумах произошла серия взрывов на фоне тревоги

В Одессе и Сумах произошло несколько взрывов В Одессе и Сумах произошла серия взрывов на фоне тревоги

Москва19 июл Вести.В украинских Одессе и Сумах прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.

По информации агентства, в городе Сумы, расположенном в северо-восточной части республики, зафиксировали по меньшей мере четыре взрыва.

В Одессе прозвучал взрыв отмечается в публикации

Более подробных сведений пока не приводится.

Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в Одесской, Сумской областях и ряде других регионов Украины сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее в Одессе, Кривом Роге и Сумах прогремели взрывы, был поврежден объект инфраструктуры.