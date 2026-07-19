Москва19 июлВести.В украинских Одессе и Сумах прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.
По информации агентства, в городе Сумы, расположенном в северо-восточной части республики, зафиксировали по меньшей мере четыре взрыва.
В Одессе прозвучал взрывотмечается в публикации
Более подробных сведений пока не приводится.
Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в Одесской, Сумской областях и ряде других регионов Украины сработали сирены воздушной тревоги.
Ранее в Одессе, Кривом Роге и Сумах прогремели взрывы, был поврежден объект инфраструктуры.