Москва25 маяВести.В украинских Чернигове и Сумах, расположенных в северо-восточной части республики, прогремели множественные взрывы
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Второй взрыв прозвучал в Черниговеотмечается в публикации
Более подробных сведений о случившемся не приводится.
Согласно информации национального ресурса по оповещению населения, в Черниговской, Сумской и ряде других областей сработали сирены воздушной тревоги.
Ранее взрыв произошел на юге Украины в городе Николаев.