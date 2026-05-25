На северо-востоке Украины произошли множественные взрывы В Чернигове и Сумах прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги

Москва25 мая Вести.В украинских Чернигове и Сумах, расположенных в северо-восточной части республики, прогремели множественные взрывы

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Второй взрыв прозвучал в Чернигове отмечается в публикации

Более подробных сведений о случившемся не приводится.

Согласно информации национального ресурса по оповещению населения, в Черниговской, Сумской и ряде других областей сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее взрыв произошел на юге Украины в городе Николаев.