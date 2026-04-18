Москва18 апрВести.В украинских Харькове и Сумах прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.
В материале указывается, что в Сумах на северо-востоке Украины прозвучало два сильных взрыва.
Звуки детонации также были зафиксированы в Харькове.
По информации Харьковской областной военной администрации, в городе Богодухов после взрыва вспыхнул пожар.
Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в Сумской и Харьковской областях работали сирены воздушной тревоги.
Ранее в Киеве прогремел мощный взрыв.