На северо-востоке Украины прогремели взрывы В Харькове и Сумах произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Москва18 апр Вести.В украинских Харькове и Сумах прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.

В материале указывается, что в Сумах на северо-востоке Украины прозвучало два сильных взрыва.

Звуки детонации также были зафиксированы в Харькове.

По информации Харьковской областной военной администрации, в городе Богодухов после взрыва вспыхнул пожар.

Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в Сумской и Харьковской областях работали сирены воздушной тревоги.

Ранее в Киеве прогремел мощный взрыв.