В Харькове и Сумах прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги

На северо-востоке Украины прозвучало несколько взрывов, звучит воздушная тревога В Харькове и Сумах прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги

Москва29 июн Вести.В Харькове и Сумах, расположенных в северо-восточной части Украины, зафиксирована серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В Сумах были слышны взрывы отмечается в материале

Кроме того, о множественных звуках детонации также сообщили в пригороде Харькове.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в указанных городах сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее в украинском Чернигове произошли взрывы во время объявления воздушной тревоги.