Москва29 июнВести.В Харькове и Сумах, расположенных в северо-восточной части Украины, зафиксирована серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
В Сумах были слышны взрывыотмечается в материале
Кроме того, о множественных звуках детонации также сообщили в пригороде Харькове.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в указанных городах сработали сирены воздушной тревоги.
Ранее в украинском Чернигове произошли взрывы во время объявления воздушной тревоги.