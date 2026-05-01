В Одессе, Измаиле и Сумах произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

На юге и северо-востоке Украины прогремели взрывы В Одессе, Измаиле и Сумах произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Москва1 мая Вести.В украинских Одессе, Измаиле и Сумах прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В Одессе звучат взрывы​​​ ... Снова взрыв указывается в материале

В городе Измаил Одесской области тоже зафиксированы звуки детонации.

Информацию о взрывах в Сумах подтвердил мэр города Андрей Абрамченко в Telegram-канале.

Противовоздушная оборона работает написал он

Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в означенных регионах работают сирены воздушной тревоги.

Ранее в Днепре, Кривом Роге (Днепропетровская область) и Изюме (Харьковская область) произошла серия взрывов.