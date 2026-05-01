Москва1 маяВести.В украинских Одессе, Измаиле и Сумах прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
В Одессе звучат взрывы ... Снова взрывуказывается в материале
В городе Измаил Одесской области тоже зафиксированы звуки детонации.
Информацию о взрывах в Сумах подтвердил мэр города Андрей Абрамченко в Telegram-канале.
Противовоздушная оборона работаетнаписал он
Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в означенных регионах работают сирены воздушной тревоги.
Ранее в Днепре, Кривом Роге (Днепропетровская область) и Изюме (Харьковская область) произошла серия взрывов.