В трех украинских городах произошли взрывы В Кривом Роге, Изюме и Днепре прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Москва23 апр Вести.В украинских городах – Днепре, Кривом Роге (Днепропетровская область) и Изюме (Харьковская область) - произошли взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.

Информацию подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Пожары вспыхнули в разных районах города написал он в своем Telegram-канале

В Изюме, расположенном в восточной части республики, сообщалось об одном взрыве.

По данным национального ресурса по оповещению населения, в означенных областях работают сирены воздушной тревоги.

Ранее в Киеве прогремели взрывы.