В украинских городах – Днепре, Кривом Роге (Днепропетровская область) и Изюме (Харьковская область) - произошли взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.

В Кривом Роге раздались взрывы

отмечается в публикации

Информацию подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Пожары вспыхнули в разных районах города

написал он в своем Telegram-канале

В Изюме, расположенном в восточной части республики, сообщалось об одном взрыве.

По данным национального ресурса по оповещению населения, в означенных областях работают сирены воздушной тревоги.

Ранее в Киеве прогремели взрывы.