Москва23 апрВести.В украинских городах – Днепре, Кривом Роге (Днепропетровская область) и Изюме (Харьковская область) - произошли взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.
В Кривом Роге раздались взрывыотмечается в публикации
Информацию подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Пожары вспыхнули в разных районах городанаписал он в своем Telegram-канале
В Изюме, расположенном в восточной части республики, сообщалось об одном взрыве.
По данным национального ресурса по оповещению населения, в означенных областях работают сирены воздушной тревоги.
Ранее в Киеве прогремели взрывы.