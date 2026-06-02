Москва2 июнВести.В четырех украинских городах – Днепре, Запорожье, Харькове и Сумах – прозвучали взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Информацию подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram-канале.
По его сведениям, в Днепре после взрывов вспыхнул пожар.
Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в означенных областях сработали сирены воздушной тревоги.
Ранее в Киеве и Киевской области были слышны взрывы