В Киеве и Киевской области слышны взрывы Страна.ua: в Киеве и Киевской области слышны взрывы

Москва29 мая Вести.В Киеве слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".

Уточняется, что, по данным мониторинга, на Киевскую область летят ракеты с юго-западного направления.

В Киеве взрыв, возможно, за городом отмечается в Telegram-канале издания

По данным официальной карты воздушных тревог Украины на 20.07 мск, воздушная тревога объявлена в 10 областях страны.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовится нанести новый массированный удар по Украине. По его словам, данные получены от украинской разведки.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу 28 мая говорил, что удар по военным объектам в Киеве может быть нанесен в любой момент, а те, кто утверждает, будто у России больше ничего не осталось, "глубоко заблуждаются".