В Киеве и ряде областей на Украине объявлена воздушная тревога

В Киеве зазвучали сирены тревоги В Киеве и ряде областей на Украине объявлена воздушная тревога

Москва23 мая Вести.Воздушная тревога объявлена украинскими властями в Киеве, Киевской области и двух других регионах. Об этом пишут местные СМИ, предупреждая об угрозе падений беспилотных летательных аппаратов.

Уточняется, что в Киеве уже слышны взрывы. Официальных данных о повреждениях пока нет.

Также воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях. Первые предупреждения были опубликованы в 21.08 по московскому времени.

Ранее посольство США на Украине опубликовало предупреждение о вероятном ударе по Киеву. Гражданам США посоветовали подготовиться пройти в убежище.