Посольство США в Киеве сообщило о риске воздушной атаки в ближайшие сутки

Москва23 мая Вести.Посольство США в Киеве предупредило о возможном "серьезном воздушном нападении", которое якобы может начаться в ближайшие сутки. Сообщение опубликовано на сайте американской миссии. Дипломаты также порекомендовали гражданам США быть готовыми пройти в укрытие.

Кроме того, посольство призвало заранее определить местонахождение убежищ, установить приложения для оповещения о воздушной опасности, следить за сообщениями местных СМИ и иметь запас воды, еды и медикаментов.

Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих 24 часов. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги говорится в заявлении



Дипломаты отмечают, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо следовать указаниям местных властей и экстренных служб.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что нужно готовиться к удару гиперзвуковой ракеты "Орешник". По его словам, соответствующие данные получила украинская разведка.