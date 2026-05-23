Москва23 маяВести.
Кроме того, посольство призвало заранее определить местонахождение убежищ, установить приложения для оповещения о воздушной опасности, следить за сообщениями местных СМИ и иметь запас воды, еды и медикаментов.
Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих 24 часов. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревогиговорится в заявлении
Дипломаты отмечают, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо следовать указаниям местных властей и экстренных служб.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что нужно готовиться к удару гиперзвуковой ракеты "Орешник". По его словам, соответствующие данные получила украинская разведка.