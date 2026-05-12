Москва12 маяВести.Госдеп Соединенных Штатов и украинский посол Ольга Стефанишина подготовили проект меморандума о возможном соглашении по поводу военного сотрудничества двух стран. Такую информацию распространил телеканал CBS News, сославшись на источники.
По их данным, соглашение предусматривает получение украинской стороной возможности поставлять Штатам военные технологии, а также производить дроны вместе с корпорациями Америки.
Уточняется, что данный проект стал первым шагом к возможному соглашению.
Ранее журнал Military Watch Magazine сообщал, что поставки американского оружия Киеву серьезно истощили запасы США.