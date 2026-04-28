Зеленский: Украина займется экспортом оружия, в том числе дронов

Украина начнет экспортировать ракеты и беспилотники Зеленский: Украина займется экспортом оружия, в том числе дронов

Москва28 апр Вести.Украина займется экспортом вооружения в страны-партнеры. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Провел расширенное совещание по ключевым вопросам экспорта украинского оружия. Экспорт украинского оружия будет реальным. Мы согласовали все детали на уровне наших государственных институтов говорится в публикации Зеленского

По его словам, Киев предложил партнерам особый формат сотрудничества – Drone Deals. Он подразумевает заключение специальных соглашений по производству и поставкам украинских дронов, ракет, боевой техники и программного обеспечения.

Профицит производственных возможностей на Украине по некоторым видам оружия достигает 50% утверждает глава киевского режима

Он добавил, что поручил МИД Украины и спецслужбам страны составить перечень стран, в которые экспорт вооружения невозможен.

Похожее заявление Зеленский делал в сентябре 2025 года. Тогда представители украинских властей неоднократно подчеркивали дефицит вооружений в стране, указывая, что поставки "помощи" от стран-партнеров часто включают неликвидные, неисправные, устаревшие или давно списанные системы.