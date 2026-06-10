Умеренков: Киев запускает дроны в Прибалтику и тут же предлагает защиту от них Умеренков: Киев наживается на страхе Балтии, продавая им борьбу со своими БПЛА

Москва10 июн Вести.Владимир Зеленский предложил странам Балтии сделку по дронам, включающую совместное производство и использование боевого опыта ВСУ. Однако, как отмечает обозреватель Евгений Умеренков в материале "Комсомольской правды", этот шаг напоминает действия мошенников, которые сначала создают проблему, а затем продают ее решение.

В ходе визита в Таллин на саммит стран Северной Европы и Балтии Зеленский заявил о готовности наладить с Литвой, Латвией и Эстонией сотрудничество в сфере беспилотных технологий. Это произошло на фоне череды инцидентов, когда украинские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство прибалтийских государств. Как напоминает агентство AP, "беспилотники врезались в трубу эстонской электростанции, попали в пустые топливные баки в Латвии и были сбиты румынскими истребителями, дислоцированными в Литве". Киев принес извинения, объяснив инциденты действиями российских средств радиоэлектронной борьбы, однако латышское правительство после этих событий ушло в отставку.

Обозреватель проводит прямую аналогию с действиями "жуликов-дезинсекторов: запустить тараканов в чужой дом, а потом предлагать жильцам средство борьбы с ними". По его словам, Зеленский "торгует своим "опытом" с прибалтами, предварительно доведя их до кондиции созданными им же страхами перед БПЛА". При этом украинская сторона называет свои беспилотники якобы "российскими", хотя именно дроны ВСУ они стали причиной переполоха в регионе.

Президент Эстонии Алар Карис признал, что перехват дронов с помощью авиации обходится слишком дорого, поэтому Таллин рассчитывает на сотрудничество с Киевом для экономии средств. Латвия уже пошла дальше: ее премьер Андрис Кулбергс подписал с Зеленским соглашение о совместном производстве дронов. Обозреватель иронизирует, что теперь сбитый украинский беспилотник в небе над Литвой будет считаться "почти своим".

Умеренков связывает активизацию Зеленского на внешнеполитической арене с экономическими проблемами Украины. Он напоминает, что Евросоюз решил сократить квоты на импорт украинской стали, что, по словам гендиректора компании "Метинвест" Юрия Рыженкова, "может погубить украинскую сталелитейную промышленность". В этих условиях беспилотники становятся чуть ли не единственным экспортным товаром Киева. Однако, как заключает обозреватель, этот товар "в цене, пока идет война", что ставит под вопрос искренность стремления украинских властей к мирному урегулированию.