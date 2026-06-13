Кулбергс заявил о новом секретном решении для борьбы с дронами в Латвии

Латвия анонсировала "секретное решение" по защите страны от дронов Кулбергс заявил о новом секретном решении для борьбы с дронами в Латвии

Москва13 июн Вести.Латвийские власти намерены прибегнуть к новому техническому решению, которое позволит защитить страну от залетающих в ее границы дронов. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Как следует из материала издания Delfi, в Латвию в ближайшее время прибудет подразделение украинских специалистов, у которых есть боевой опыт. Они, как пояснил Кулбергс, оценят возможности страны по противодействию БПЛА. Кроме того, специалисты с Украины должны будут дать рекомендации и указать на "дыры" в латвийской "стене дронов".

Украинские эксперты посетят Латвию после подписания Кулбергсом и главой киевского режима Владимиром Зеленским нового соглашения о военном сотрудничестве между странами. Латвийский премьер назвал этот документ "историческим". Латвия, по словам Кулбергса, получит выгоду от нового договора.

При этом никаких подробностей "секретного технического решения" для защиты от дронов латвийский премьер разглашать не стал.

Соглашение "о всестороннем сотрудничестве в области обороны", в том числе в сфере беспилотников, Кулбергс и Зеленский подписали 9 июня во время саммита "Балтийские-Северные страны" в Таллинне.