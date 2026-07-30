Украина подписала с Латвией меморандум о сотрудничестве в области безопасности

Киев и Рига подписали новый документ в сфере безопасности Украина подписала с Латвией меморандум о сотрудничестве в области безопасности

Москва30 июл Вести.Украина и Латвия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщил изданию LSM министр обороны прибалтийской республики Райвис Мелнис.

Уточняется, что документ затронет латвийские министерства обороны и экономики, а также агентство инвестиций и развития, компанию Baltic Forces, Рижский технический университет и местную ассоциацию военных технологий, дронов и робототехники.

[Меморандум создаст] основу для роста конкурентоспособной экосистемы беспилотных систем в стране и для привлечения инвестиций и развития инноваций добавил Мелнис

Ранее Латвия и Украина договорились о строительстве совместного завода по производству беспилотников, который планируют разметить недалеко от границ с Россией и Белоруссией. Как заявили латвийские власти, это позволит быстро поднимать в воздух дроны-перехватчики.