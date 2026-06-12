Финляндия и Украина подписали меморандум по оборонной продукции

Финляндия заключила с Украиной меморандум по оборонной продукции Финляндия и Украина подписали меморандум по оборонной продукции

Москва12 июн Вести.Финляндия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по обеспечению качества оборонной продукции. Об этом сообщил финский министр обороны Антти Хяккянен.

Как отмечается в сообщении финского военного ведомства, документ регулирует практику контроля качества в оборонно-промышленном производстве. Меморандум направлен на развитие взаимодействия в области производства и обеспечения качества оборонной продукции.

По словам Хяккянена, соглашение стало очередным шагом в укреплении оборонно-промышленных связей между Хельсинки и Киевом.

Ранее в Финляндии упали несколько украинских дронов, нарушив воздушное сообщение. Власти Финляндии и Эстонии официально обратились к руководству Украины с требованием принять четкие меры для предотвращения инцидентов.

В конце мая финское Минобороны сообщило, что страна направит Украине 33-й пакет военной помощи на общую сумму в 128 млн евро.